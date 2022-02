Russlands Präsident Putin fordert eine Entmilitarisierung der Ukraine und eine Anerkennung der Krim. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Kreml. Putin verlange zudem eine "Entnazifizierung" der ukrainischen Regierung und die "Neutralität" der Ukraine, teilte der Kreml demzufolge nach einem Telefonat Putins mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit.



Zuvor hatte Frankreich erklärt, Putin habe in einem Telefonat mit Macron ein Ende der Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine in Aussicht gestellt. "Präsident Putin hat seinen Willen bekräftigt, sich dafür zu engagieren", hieß es in einer Mitteilung des Élysée-Palasts.



Konkret habe Macron von Putin gefordert, alle Angriffe auf Zivilisten und Wohngebiete einzustellen, zivile Infrastrukturen und die Straßenverbindungen zu erhalten, insbesondere die Ausfahrtstraße im Süden von Kiew. In diesen drei Punkten habe der russische Präsident Entgegenkommen signalisiert.



Macron habe Putin zudem vorgeschlagen, in den kommenden Tagen weiter in Kontakt zu bleiben. Damit sei der russische Präsident einverstanden gewesen. Der französische Präsident habe Putin auf Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angerufen, teilte der Élysée weiter mit. Mit Selenskyj habe er in den vergangenen Stunden mehrfach gesprochen.