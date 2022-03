Bei nicht genehmigten Demonstrationen in Russland gegen die russische Militärintervention in der Ukraine sind am Sonntag mindestens 5000 Menschen in 69 Städten festgenommen worden. Das teilt die auf die Beobachtung von Demonstrationen spezialisierte Nichtregierungsorganisation OWD-Info mit.



Es handelt sich um die höchste Zahl von Festnahmen an einem einzigen Tag. Laut OWD-Info wurden allein in Moskau am Sonntag rund 2300 Menschen festgenommen, in St. Petersburg waren es demnach 1253. Mindestens 320 Menschen verbrachten demnach die Nacht in der Polizeiwache. Proteste gab es auch in Dutzenden mittelgroßen Städten des Landes.