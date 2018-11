Erste Unregelmäßigkeiten werden gemeldet. So berichtet CNN, dass in Chicago im 19. Wahlbezirk falsche Stimmzettel oder nicht vollständige Wahlunterlagen an Wähler ausgehändigt worden seien. Jim Allen, der Wahlleiter in der "Windy City" will dem nun nachgehen. Sollten sich die Hinweise bestätigen, will Allen vor Gericht beantragen, dass die betroffenene Wahllokale länger geöffnet bleiben. Ob es dazu kommt, ist derzeit aber noch offen,