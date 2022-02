Seit letztem Donnerstag sind zahlreiche Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) bisher weit mehr als 100.000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet. Nach den Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unbürokratisch in den EU-Staaten aufgenommen werden. Beim Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag solle eine Regelung beschlossen werden, wonach in allen Mitgliedstaaten das gleiche Verfahren gelte, erklärt Faeser nach einem Sondertreffen der Minister. Flüchtlinge aus der Ukraine müssen demnach kein Asylverfahren durchlaufen und erhalten vorübergehenden Schutz in der EU für bis zu drei Jahre.



Hier umarmt eine Frau zwei Kinder an einem von örtlichen Freiwilligen betriebenen Kontrollpunkt, nachdem sie vor dem Konflikt in der Ukraine geflohen sind. (Foto: Anna Szilagyi/AP/dpa)