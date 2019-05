"Angesichts der verblüffenden Vorstellung von Liverpool gestern Abend könnte die Premierministerin sich vielleicht ein paar Tipps bei Jürgen Klopp dazu holen, wie man in Europa ein gutes Ergebnis holt."

Diese Worte von Oppositionsführer Jeremy Corbyn während einer Frage im britischen Unterhaus zeigen schon, dass der 4:0-Sieg des FC Liverpool im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona weit mehr war als nur ein Fußball-Triumph. Es war ein britischer Sieg auf europäischer Ebene - und solche Erfolge sind seit dem Brexit-Chaos rar geworden. Dass der Architekt des britischen Triumphs ein Deutscher war, nämlich Coach Jürgen Klopp, machte die Sache für Corbyn vielleicht sogar noch wertvoller; gilt Deutschland doch gemeinhin auch in der EU-Politik als Taktgeber.

Brexit vor Wahl nicht möglich London bestätigt Teilnahme an Wahl zum Europaparlament dpa

Liverpool: Geschlossener als die Tories

Premierministerin Theresa May, ihrerseits als Architektin des immer noch nicht vollzogenen Austritts verschrien, konterte laut einem Bericht des "Guardian" den vergifteten Ratschlag des Labour-Chefs auf britische Weise. Sie traue sich im Brexit-Rennen ein Comeback à la Liverpool zu, konstatierte sie - selbst wenn Europa gewinnt und die Uhr tickt. Der Sieg Liverpools zeige, so May, "dass wenn jeder sagt, es ist alles vorbei, dass dein europäischer Gegner dich geschlagen hat und die Zeit abläuft, der Moment gekommen ist, die Niederlage einzugestehen, wir immer noch Erfolg haben können, wenn wir zusammenstehen".

Allerdings zeigten die für eine Fragestunde an die Premierministerin ungewöhnlich leeren Bänke hinter May, dass die Tory-Mannschaft derzeit nicht so geschlossen zusammensteht wie das Team des FC Liverpool beim Triumph in der Champions League. Und bisher offenbarte May auch keinen so ausgeklügelten Plan wie Klopp ihn für das Spiel gegen Barca hatte. Aber noch bleibt May ja etwas Zeit, sich bei Klopp Tipps zu holen, wie man die Reihen schließt.

Quellen: "The Guardian", "DPA"