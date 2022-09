Sehen Sie im Video: Boris Johnsons Nachfolgerin – diese fünf Fakten über Liz Truss sollten Sie sich merken.













Wer ist die neue Chefin der britischen Konservativen? Diese fünf Fakten über Liz Truss sollten Sie sich merken.

Steile Karriere: Liz Truss war bereits Umwelt-, Justiz- und zuletzt Außenministerin.

Nach Margaret Thatcher und Theresa May wird sie die dritte Premierministerin der britischen Geschichte.

Im parteiinternen Wahlkampf sorgte sie immer wieder mit streitbaren Aussagen für Aufmerksamkeit. So warf Truss dem öffentlichen Dienst eine "woke" Kultur vor.

Truss sprach sich einst vehement gegen den Brexit aus. Heute ist sie überzeugte Brexiteerin.

In der Öffentlichkeit versucht sie sich offenbar als „Eiserne Lady“ wie Margaret Thatcher zu inszenieren.

Beobachter sehen in ihrer Neigung zum Populismus aber eher den nächsten Boris Johnson.

