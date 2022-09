Für Boris Johnson ist es ein Tag des Abschieds, für seiner Nachfolgerin Liz Truss ein Neuanfang. Auf Schloss Balmoral hat Queen Elizabeth II. die bisherige Tory-Außenministerin nun mit der Regierungsbildung beauftragt.

Liz Truss ist neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Die bisherige Außenministerin wurde am Dienstag von Queen Elizabeth II. auf dem königlichen Schloss Balmoral in Schottland zur Regierungschefin ernannt, wie mehrere britische Medien berichteten.

Kurz zuvor hatte der scheidende Premier Boris Johnson bei der Königin seinen Rücktritt eingereicht. Bei einer Abschiedsrede in der Londoner Downing Street hatte er seiner Nachfolgerin am Morgen bereits seine Unterstützung zugesagt. Gleichzeitig äußerte sich Johnson zweideutig zu Spekulationen, wonach er bereits an Plänen für ein politisches Comeback arbeitet.

In Kürze mehr beim stern.