Im Kabinett von Boris Johnson war Liz Truss noch Außenministerin. Nun zieht sie selbst in die Downing Street ein.

Wochenlang hatten sich Liz Truss und Rishi Sunak einen harten Wahlkampf geliefert, am Ende konnte sich Truss durchsetzen. Als erst dritte Frau an der politischen Spitze Großbritanniens beerbt sie Boris Johnson.

Großbritannien hat eine neue Premierministerin – die erst dritte überhaupt. Liz Truss, die bisherige Außenministerin, gewann die parteiinterne Abstimmung der britischen Konservativen über die Nachfolge von Boris Johnson, wie die Tory-Partei am Montagmittag mitteilte. Die 47-jährige Truss erhielt demnach 57 Prozent der Stimmen, der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak kam auf 43 Prozent.

Bis zu 200.000 konservativen Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer die neue Regierung anführen wird. Truss hatte sich zuletzt als Favoritin deutlich von ihrem Rivalen Sunak abgesetzt.

Liz Truss wird dem rechten Flügel der Tory-Partei zugeordnet. Im innerparteilichen Wahlkampf konnte die 47-Jährige vor allem mit dem Vorhaben überzeugen, trotz enorm hoher Inflation sofort die Steuern senken zu wollen. Außerdem sammelte sie bei der Parteibasis – die deutlich älter, männlicher und wohlhabender ist als der Durchschnitt der britischen Bevölkerung – Punkte mit einer konfrontativen Linie gegenüber der EU und populistischen Äußerungen zu Geflüchteten, Linken, Umweltaktivisten sowie gesellschaftlichen Minderheiten.

Bereits am Dienstag findet der Wechsel an der Spitze der britischen Regierung statt. Johnson wird sich ein letztes Mal als Premier an die Bevölkerung wenden und danach sein Amt abgeben. Sowohl er als auch Truss reisen danach nach Schottland und werden nacheinander von Queen Elizabeth II. empfangen, die auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral ihren Sommerurlaub verbringt.

