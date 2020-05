Boris Johnson, der britische Premier, ist zuletzt immer mal wieder ins Stammeln geraten. Im Parlament führte ihn der neue Labour-Chef Keir Starmer gleich mehrmals vor – und Johnson sah danach nicht nur wegen seiner frisch überstandenen Corona-Erkrankung ziemlich alt aus.

Am Sonntag nun verteidigte Johnson seinen Top-Berater Dominic Cummings live und in Farbe am Stehpult von Downing Street – und gab eine ziemlich jämmerliche Figur ab. Jener Cummings hatte nach Recherchen von "Guardian" und "Daily Mirror" gleich mehrmals gegen die strengen Ausgangsbeschränkungen verstoßen – und das, obwohl er selbst unter Corona-Symptomen litt. Millionen Briten verbringen den im Vergleich zu Deutschland erheblichen strengeren Lockdown daheim und waren dazu explizit von der Regierung aufgerufen worden. Für Cummings aber gelten offenbar andere Regeln. Seine eigenen.

Boris Johnson verteidigt Cummings

Johnsons wichtigster Einflüsterer und Brexit-Architekt ignorierte all die Richtlinien, reiste zu seinen Eltern ins von London 430 Kilometer entfernte Durham und rechtfertigte diesen Trip mit der Fürsorgepflicht für seinen Sohn. Das allein war schon hanebüchen und in des Wortes Sinne asozial.

Zur kompletten und dreisten Farce aber geriet es nun durch Johnsons Absolution. Cummings, sprach der Premier allen Ernstes im Rahmen des täglichen Pressebriefings, habe "legal und verantwortungsbewusst und mit Integrität gehandelt". Das war nichts anderes als eine schallende Ohrfeige für jene zig Millionen Briten, die sich seit Wochen sklavisch an die Vorgaben halten. Und es war zugleich der letzte Beweis dafür, wer in Downing Street wirklich das Sagen hat. Cummings nämlich.

Abgeordnete fordern Rücktritt

Abgeordnete aller Parteien, auch der regierenden Tories, hatten am Wochenende den Rücktritt von Cummings gefordert. Sie berichteten von wütenden Anrufen von Bürgern. Johnson setzte sich schlicht darüber hinweg, wich auf entsprechende Fragen aus und stammelte schließlich nur noch.

Die britische Regierung hat in der Coronakrise von Beginn an ein armseliges Bild abgegeben. Boris Johnsons Auftritt am Sonntag war nun ein weiterer Tiefpunkt. Es dürfte nicht der letzte sein. In wenigen Tagen gehen die Brexit-Verhandlungen in die Schlusskurve. Dafür braucht Boris Johnson seinen Cummings, den vielleicht mächtigsten Schattenmann der britischen Politik. Nick Newman, Karikaturist der "Sunday Times", brachte die Sache auf den Punkt. Er zeichnete einen Boris Johnson, der sagt: "Ich kann Dominic Cummings so lange nicht entlassen, bis er mir es befiehlt."