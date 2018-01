Es passierte während einer Debatte über den Brexit im britischen Unterhaus in London: Der konservative Politiker Ken Clarke hielt am Dienstag gerade eine längere Rede über die möglichen Auswirkungen des britischen Austritts aus der EU. Sein Parteikollege Desmond Swayne konnte dem aber offenbar nicht so richtig folgen. Auf den Bildern des Parlamentsfernsehens ist zu sehen, wie Swayne im Rücken des Redners zur Seite kippt. Es sieht so aus, als ob der Politiker schlafen würde. Als der Redner lauter wird, schreckt Swayne kurz auf. Um dann scheinbar wieder einzunicken. Schließlich kommt der schläfrige Abgeordnete dann aber doch zur Besinnung. Und das mit einem Lächeln auf den Lippen.