Sehen Sie im Video: Londons Bürgermeister lässt Statuen von Sklavenhändler und Kolonialisten entfernen.





Die weltweiten Anti-Rassismus-Proteste stoßen in Großbritannien gleich mehrere Denkmäler vom Sockel. Denn die vom Tod des US-Bürger George Floyd ausgelösten Proteste sorgen hier dafür, dass der Umgang mit Sklavenhändlern und Kolonialisten der Vergangenheit hinterfragt wird. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, hat eine Überprüfung der Statuen und Straßennamen in ganz London angeordnet. Bezirksbürgermeister des Londoner Bezirks Tower Hamlets, hat dies in die Tat umgesetzt und veranlasst, die Statue von Robert Milligan zu entfernen. John Biggs „Wir sind jahrelang an diesem Denkmal vorbeigelaufen, ohne über seine Geschichte bescheid zu wissen, aber aus ganz einfacher Recherche lernt man, dass dieser Typ in den Sklavenhandel verwickelt war, und er hat hier vielleicht für unglaublichen Reichtum gesorgt, aber er hat auch für unglaublichen Leid gesorgt, für all diejenigen, die vom Sklavenhandel ausgebeutet wurden." Schaulustige jubelten und applaudierten, als Arbeiter die Statue von ihrem Sockel trennten und sie dann mit einem Kranwagen abhoben. Amina Ali, Sozialarbeiterin in dem Bezirk sagte: „Die Statue war eine Beleidigung für Farbige, es ist also ein sehr symbolischer Akt, dass sie heute endlich entfernt wird, ein Sieg. Für unsere Vorfahren, für Menschen, deren Leben durch den Sklavenhandel beeinträchtigt war, ist das ein Sieg. Sehr symbolisch, und ich bin froh, dass ich das miterleben darf." Bereits am Sonntag hatten Demonstranten die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston von seinem Sockel gestürzt und am Hafen versenkt. Die Polizei hatte nicht eingegriffen. Britische Kaufleute spielten eine wichtige Rolle im transatlantischen Sklavenhandel, zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert wurden bis zu 17 Millionen afrikanische Männer, Frauen und Kinder aus ihren Häusern gerissen und nach Amerika verschifft. Die Namen der Kaufleute sind noch heute in ganz Großbritannien präsent.