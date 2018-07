Feierlicher Empfang für US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania am Donnerstag in London. Nach seiner Ankunft in Großbritannien stand ein Abendessen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Blenheim Palace auf dem Programm. Wenige Stunden nach dem Galadiner wurde der Inhalt eines Interviews bekannt, dass Trump der britischen Boulevardzeitung Sun gegeben hatte. Dort hatte Trump wegen der Brexit-Strategie der britischen Premierministerin ein Handelsabkommen zwischen dem Königreich und seinem Land infrage gestellt. Sollte sich Großbritannien weiter eng an die EU binden, würden sich die USA an die Union wenden, so Trump. Die Äußerungen dürften May noch stärker unter Druck setzen, weil ein Handelsabkommen mit den USA zu den wichtigsten Zielen der Brexit-Befürworter zählt. Wegen des Streits über die Strategie waren in dieser Woche Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis zurückgetreten. Das Interview führte Trump nach Angaben der "Sun" in Brüssel, bevor er zu seinem Besuch nach England aufbrach. Darin äußerte er auch insgesamt seinen Unmut über Mays Brexit-Pläne. "Ich habe Theresa May gesagt, wie sie es machen soll, aber sie hat nicht auf mich gehört.", wird Trump zitiert. Zudem lobte er Johnson und damit einen ihrer größten Rivalen.