Nach einem mutmaßlichen Anschlag in London versuchen die Ermittler die Hintergründe der Tat aufzuklären. Am Dienstag war ein 29-jähriger Mann vor dem britischen Parlament in Fußgänger und Fahrradfahrer gefahren, bevor er das Auto in eine Absperrung rammte. Drei Personen wurden verletzt. Der Mann, ein britischer Staatsbürger, wurde von bewaffneten Sicherheitskräften festgenommen. Die Sicherheitsbehörden teilten mit, der Täter sie bisher nicht auffällig gewesen. Nach Medienberichten soll er aber polizeibekannt gewesen sein. Die Gegend um das britische Parlament war bereits früher Schauplatz islamistisch motivierter Anschläge. Im März 2017 tötete ein 52-Jähriger vier Menschen vor dem Parlament, bevor er einen unbewaffneten Polizisten im Bereich des Abgeordnetenhauses erstach. Er wurde danach von Sicherheitskräften erschossen.