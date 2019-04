Demonstranten der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion haben in London erneut den üblichen Lauf der Dinge gestört. Die Gruppe stoppte einen Zug im Finanzviertel Canary Wharf, etwa fünf Personen kletterten auf das Dach des Zuges, mit Botschaften wie: "Weitermachen wie bisher bedeutet den Tod". Der 83-jährige Phil Kingston sagte: "Die derzeitige Wirtschaft nutzt Ressourcen von mehr als einem Planeten, und uns Menschen bringt man bei, dass das die normale Lebensweise ist. Aber das wird uns den Tod bringen. Je mehr wir verbrauchen, desto weniger bleibt für folgende Generationen." Die 60-jährige Diana Warner hatte ihre Hand an den Zug geklebt. "Es ist einfach absurd, dass wir das hier machen müssen, damit die Regierung auf die Warnungen der Wissenschaftler hört. Einfach absurd. Ich bin Ärztin, meine Kinder sind erwachsen, ich kann mir das hier erlauben und tue es für alle, die nicht demonstrieren können." Eine weitere Gruppe versperrte den Eingang zur Londoner Börse. Es ist der vorerst letzte Aktionstag der Gruppe, die sich für besseren Klimaschutz einsetzt und in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Aktionen des zivilen Ungehorsams die britische Hauptstadt auf Trab gehalten hat. Adam Woodhall, Sprecher von Extinction Rebellion, sagte: "Wir sind hier, weil wir zeigen wollen, dass Einzelpersonen und Unternehmen in dem Gebäude hinter uns an Umweltzerstörung verdienen. Wir wollen, dass die Menschen in diesem Gebäude, und im Finanzsektor weltweit verstehen, welchen Einfluss sie auf die Zukunft von uns allen haben. Sie betreiben ihren Handel und verdienen Geld an unserer Zukunft." Auch die 64-jährige Archäologin und Anthropologin Sandy Budden-Hoskins war unter den Demonstranten. "Wir können uns nicht damit beruhigen, dass es hier nur um die Zerstörung von uns selbst geht, es geht um die Zerstörung von allem. Wenn wir nicht aufwachen, wird einfach nichts übrigbleiben." Polizisten führten die Aktivisten schließlich ab und verhafteten sie. Laut Angaben der Polizei sind seit Beginn der Proteste am 15. April insgesamt 1088 Menschen verhaftet worden.