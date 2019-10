Ein als Brokkoli verkleideter Demonstrant wurde am Sonntag in London von der Polizei festgenommen. Er rief: "Give Peace a Chance" - womit sowohl das Wort Frieden gemeint sein konnte wie auch das Wort Erbsen. Die festgenommene Person ist Mitglied von Animal Rebellion, einem Ableger von der Organisation Extinction Rebellion, die seit Wochen besonders in London mit ihren Aktionen auf den dramatischen Klimawandel aufmerksam macht. Wie auch am Montag im Finanzbezirk von der britischen Hauptstadt, wo sich mehrere Mitglieder von Extinction Rebellion vor die Drehtür einer Bank am Boden festklebten. Extinction Rebellion nutzt den zivilen Ungehorsam, um die Risiken des Klimawandels und den zunehmenden Verlust von Pflanzen- und Tierarten aufzuzeigen.