Der Ballon in Gestalt des US-Präsidenten schwebt im Rahmen der Proteste gegen den Trump-Besuch in London über der britischen Hauptstadt. Die Initiative unter dem Motto "Stop Trump", zu der am Freitag rund 100.000 Teilnehmer erwartet wurden, ist nur eine von vielen in Großbritannien. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hatte die Aktion genehmigt: "Ich glaube nicht, dass der Anstieg der Kriminalität auf die Einwanderung aus Nordafrika zurückzuführen ist. Präsident Trump muss erklären, warum ein Zusammenhang zwischen der Einwanderung nach Europa und der steigenden Kriminalität in unserem Land besteht. Ich weiß hingegen: Die Einwanderung hat unserer Stadt und unserem Land wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vorteile gebracht. Und es ist wirklich wichtig, dass wir uns für diese Werte einsetzen." Der Besuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien ist kein Staatsbesuch, auch wenn Trump mit militärischen Ehren begrüßt wurde. Auf dem Programm stehen Treffen mit Premierministerin Theresa May sowie später auch mit Queen Elizabeth II. Danach will Trump das Wochenende auf einem eigenen Golf-Anwesen in Schottland verbringen, bevor er dann am Montag zum Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Helsinki fliegt.