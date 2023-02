Athlone House in Nordlondon: Hier wohnt Michail Fridman auf 2400 Quadratmetern Luxus. 2022 klagte der im ukrainischen Lviv geborene Oligarch, dass er wegen der Sanktionen nicht mehr in Restaurants essen gehen könne.

von Dagmar Seeland Auf der "Kleptocracy Tour", einer Stadtrundfahrt zu den teuersten und größten Villen Londons, sieht man vor allem: hohe Mauern, Zäune und Kameras. Über manche dieser Anwesen und ihre russischen Besitzer wurden Sanktionen verhängt – doch dabei blieb es einstweilen. Für die Oligarchen bietet das britische Recht gigantische Schlupflöcher.

Londons zweitgrößtes Privathaus steht im Stadtteil Highgate. Nur Buckingham Palace ist größer, doch im Gegensatz zum berühmten offiziellen Sitz der königlichen Familie findet man Witanhurst mit seinen 65 Zimmern in keinem Reiseführer. Es ist überhaupt schwer zu finden, selbst wenn man fast davor steht. Hohe Mauern umgeben das Anwesen, dahinter eine undurchdringliche grüne Wand von Bäumen und Sträuchern, die jegliche Einblicke in das 4,5 Hektar große Anwesen verwehren sollen. Die Botschaft: Keep out – Betreten verboten.