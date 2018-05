Bei den tödlichen Schüssen in Lüttich gehen die Ermittlungsbehörden von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Täter habe in der belgischen Stadt zunächst zwei Polizistinnen von hinten mit einem Messer angriffen, diesen eine Schusswaffe entrissen und sie dann beide erschossen, teilte die Lütticher Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dann habe er einen jungen Mann erschossen, der in einem geparkten Wagen gesessen habe. Auf diesen Amateuraufnahmen ist zu sehen, wie Passanten nach den Schüssen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Laut Staatsanwaltschaft flüchtete der Angreifer in eine Schule und nahm dort eine Frau als Geisel. Bei einem Schusswechsel mit Polizisten sei der Mann erschossen worden, teilten die Ermittler mit. Dabei seien auch Polizisten verletzt worden. Medien berichteten, der Mann habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen. Belgiens Ministerpräsident Charles Michel sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Frankreichs Präsident Emanuel Macron sagte, es handele sich um einen schrecklichen Angriff. "Es ist vielleicht noch zu früh, etwas zu den Hintergründen zu sagen, aber im Namen Frankreichs möchte ich unseren belgischen Nachbarn Beistand und Solidarität aussprechen." Laut dem belgischen Sender RTBF soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 36-jährigen belgischen Gefängnisinsassen handeln, der von einem Freigang am Montag nicht zurückgekehrt war. Der als "labil" eingeschätzte Mann habe wegen Drogendelikten gesessen, berichtete RTBF. Die Ermittler prüfen demnach, ob der Kleinkriminelle in der Haft zum Islam konvertiert sei und sich radikalisiert habe.