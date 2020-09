Sehen Sie im Video: Lukaschenko – Wenn heute Belarus zusammenbricht, dann wird Russland als nächstes dran sein.









Mitglieder der Opposition aus Belarus sagten am Dienstag in der Hauptstadt der Ukraine, in Kiew, man habe nach ihrer Entführung in Belarus versucht, sie zu erpressen, die bekannte Oppositionelle Maria Kolesnikowa in die Ukraine zu bringen. Der belarussische Oppositionsvertreter Ivan Kravtsow äußerte dazu: O-Ton: "Ich hatte ein Gespräch mit drei Offiziellen, die sich nicht vorstellten und die normal angezogen waren. Es war nicht möglich, ihren Rang oder ihre Position zu identifizieren. Das Gespräch war klar genug: Einerseits wurden mir einige Dokumente gezeigt, die ihrer Meinung nach irgendwie bestätigten, dass ich an früheren Arbeitsplätzen illegal gehandelt hätte. Mir wurde gesagt, wenn ich mich weigerte, ihrem Szenario zuzustimmen, an dem Sicherheitsbehörden ein Interesse hätten, dann würde sofort ein Strafverfahren gegen mich eröffnet, wegen des Missbrauches von Büro-Artikeln." Das Schicksal von Maria Kolesnikowa - hier Archivbilder - bleibt vorerst unklar - Unterstützer hatten gesagt, sie sei am Montag von maskierten Männern in Minsk entführt worden. Laut Grenzbehörden von Belarus ist sie am Dienstag an der Grenze zur Ukraine festgenommen worden, während die belarussische Polizei verlauten ließ, man habe sie nicht in Gewahrsam genommen. Der von der Opposition in Belarus massiv kritisierte Präsident Alexander Lukaschenko sagte am Dienstag in einem Interview mit Vertretern russischer Staatsmedien in Minsk, wenn er gestürzt werde, breche das gesamte System im Lande zusammen. Und er sagte mit Blick auf Russland: O-Ton: "Und wir ernten die Früchte von all dem. Schalte das Internet ab und alles andere: Selbst wenn Du das machst - diese Telegram-Kanäle aus Polen werden weiter funktionieren. Also muss man wachsam bleiben. Bestimmte politische Ereignisse werden in Russland aufkommen - oder wahrscheinlich aus dem Nichts. Wissen Sie, was wir entscheiden, gemeinsam mit der russischen Führung? Wenn heute Belarus zusammenbricht, dann wird Russland als nächstes dran sein." In Belarus kommt es seit der umstrittenen Wiederwahl von Lukaschenko Anfang August weiterhin zu Massenprotesten - hier Archivbilder. Die Opposition wirft dem seit 26 Jahren regierenden Staatschef Wahlbetrug vor.

Mehr