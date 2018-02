Nach einem mutmaßlich rassistischen Angriff auf afrikanische Migranten in der italienischen Stadt Macerata am Samstag hat Ministerpräsident Paolo Gentiloni den Gewaltausbruch verurteilt. Die Justiz werde ihre Entscheidung fällen, aber eines sei gewiss: Hasserfülltes, kriminelles Verhalten werde verfolgt und bestraft. So sei das Gesetz, das sei der Staat. Er habe Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein aller politischen Kräfte: Kriminalität dürfe keine ideologischen Motive haben. Der Staat werde besonders hart gegen jene vorgehen, die meinten, eine Spirale der Gewalt in Gang bringen zu müssen. "Lasst uns das sofort stoppen. Hass und Gewalt werden uns, das italienische Volk, nicht spalten", so der Ministerpräsident. Der Schütze war nach Angaben der Ermittler in einem Auto durch die Stadt gefahren und hat aus dem Fenster an verschiedenen Orten auf Migranten Schüsse abgegeben. Eines der Opfer sei schwer verletzt und habe operiert werden müssen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Dabei handele es sich um den 28-jährigen Luca Traini, der nach Angaben der regierenden Demokratischen Partei bei den Kommunalwahlen vergangenes Jahr als Kandidat der rechten Lega Nord angetreten war. Als er abgeführt wurde, habe er 'Lang lebe Italien' gerufen, berichteten lokale Medien. Die Demokratische Partei beschuldigten Traini, auch auf ihr Büro in der Stadt etwa 200 Kilometer östlich von Rom geschossen zu haben. Der Lega-Vorsitzende, Matteo Salvini, distanzierte sich von der Schießerei, machte aber zugleich, eine uneingeschränkte Einwanderung für soziale Konflikte verantwortlich.