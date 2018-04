US-Präsident Donald Trump hat seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron zu einem dreitägigen Staatsbesuch empfangen. Dieser Besuch sei sehr wichtig in einer Lage mit vielen Unsicherheiten, vielen Sorgen und manchmal vielen Bedrohungen, sagte Macron nach seiner Ankunft am Montagabend in Washington. Politische Gespräche etwa über das Atomabkommen mit dem Iran und US-Zölle auf Stahl und Aluminium sollen erst am Dienstag geführt werden. Frankreich sei ein ganz besonderes Land. Es sei eine große Ehre, sagte Trump zu Beginn des Besuchs, als die beiden Staatschefs mit ihren Ehefrauen im Garten des Weißen Hauses eine junge Eiche pflanzten, die Macron mitgebracht hatte. Der Baum stammt aus einem Ort in Frankreich, in dem im Ersten Weltkrieg in einer Schlacht mehrere tausend US-Soldaten umgekommen waren. Nach den Arbeitsgesprächen am Dienstag soll Macron am Mittwoch eine Rede vor dem US-Kongress halten - wie bereits der französische Staatsmann Charles de Gaulles im Jahr 1960.