Er rettete einem Vierjährigen wohl das Leben, nun wird er dafür belohnt: Der 22-jährige Mamoudou Gassama aus Mali erhält die französische Staatsbürgerschaft. Das versprach ihm Präsident Emmanuel Macron am Montag bei einem Empfang im Elysée-Palast. "Alle Papiere werden in Ordnung gebracht", versprach Macron. Außerdem soll der "Held von Paris", wie er in sozialen Netzwerken genannt wird, nun einen Platz bei der Feuerwehr bekommen.



"Gassama hat das Leben eines Kindes gerettet, indem er mit bloßen Händen vier Etagen hochgeklettert ist", sagte Macron. "Bravo." Er überreichte Gassama als Auszeichnung für seinen "Mut" und seine "Aufopferung" eine Urkunde. Der junge Mann hatte einen vierjährigen Jungen am Wochenende mit einer waghalsigen Kletteraktion gerettet. Das Kind hing im vierten Stock an einer Balkonbrüstung und drohte in die Tiefe zu stürzen. "Ich habe nur an seine Rettung gedacht", sagte Gassama dem Sender BFM-TV. "Und Gott sei Dank habe ich ihn gerettet".

Handyvideo verbreitete sich im Netz

Auf dem millionenfach angeklickten Handyvideo von Passanten ist die atemberaubende Rettungsaktion zu sehen: Mit übermenschlich wirkender Kraft klettert der junge Mann in Windeseile an der Hausfassade von Balkon zu Balkon, angefeuert von einer Menschenmenge. Schließlich erreicht er den vierten Stock, wo sich der kleine Junge mit letzter Kraft an die Brüstung klammert, und zieht ihn unter Jubelrufen zu sich hoch. Gerade mal 30 Sekunden dauert die Aktion. "Alle haben applaudiert", sagt eine Nachbarin.



"Sie sind zum Vorbild geworden, weil Millionen Menschen Sie gesehen haben", sagt Macron. Er sagt dem Flüchtling aus Mali die rasche Einbürgerung zu - und verbreitet die gute Nachricht bei Facebook und Twitter, wo es dafür zehntausende Likes gibt.