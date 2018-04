Ungewöhnliche Handschläge scheinen zu einem fortlaufenden Motiv zwischen Emmanuel Macron und Donald Trump zu werden. Immerhin: Der französische Staatschef und der US-Präsident haben am Dienstag ihre Bereitschaft bekundet, die Differenzen über den Atomvertrag mit Iran beizulegen. Macron sagte, sie hätten über "eine neue Vereinbarung" gesprochen, die das Atomabkommen von 2015 im Sinne Trumps ergänzen könnte. Der französische Präsident verwies darauf, dass der Atomvertrag Teil eines breiteren Sicherheitskonzepts in der Region sei, es gehe auch um Syrien. Trump ließ bei dem Gespräch im Weißen Haus weiter offen, ob er seine Drohung wahr macht, aus dem Abkommen auszusteigen. Er hat bis zum 12. Mai Zeit, sich zu entscheiden. "Niemand weiß, was ich am 12. machen werde. Auch wenn Sie, Mr. President, da schon so eine Idee haben. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, ob ich das tue, was manche Leute erwarten. Ob es die Möglichkeit zu einem neuen Deal auf solider Basis gibt, weil: der jetzige steht auf einem faulen Fundament." Trump hat das von seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelte Abkommen wiederholt als den "schlechtesten Deal aller Zeiten" kritisiert. Macron dürfte bei seinem Staatsbesuch in Washington Trump eindringlich von einer Kündigung des Abkommens abgeraten haben. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wie Macron für den Erhalt des Abkommens eintritt, wird noch in dieser Woche zu Gesprächen nach Washington reisen.