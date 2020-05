Sehen Sie im Video: Venezuelas Präsident Maduro sagt, Trump sei direkt an gescheitertem Umsturzversuch beteiligt gewesen.





"Ich habe den Venezolanern geholfen, die Kontrolle zurückzuerlangen", sagt Luke Denman in einem Video, das am Mittwoch im TV Venezuelas gesendet wurde. Im staatlichen Fernsehen bekennt er sich dazu, den Sturz von Präsident Nicolas Maduro geplant zu haben. Er sei angewiesen gewesen, den Flugplatz der Hauptstadt Caracas unter Kontrolle zu bringen und ein Flugzeug ins Land zu holen, mit dem Maduro in die USA gebracht werden sollte. Die venezolanischen Behörden hatten am Montag erklärt, die US-Bürger Denman und Airan Berry sowie elf weitere "Terroristen" festgenommen zu haben. Maduro hatte von einem gescheiterten Umsturzversuch gesprochen, der von den USA eingefädelt worden sei. "Donald Trump und Mike Pompeo stehen dahinter. Die Aktion wurde vom Außenministerium als verdeckte Operation gegen Venezuela angeordnet." Der US-Präsident hatte jegliche Beteiligung bereits zuvor zurückgewiesen.