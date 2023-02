von Niels Kruse Majorie Taylor Greene ist Republikanerin, Abgeordnete und verbreitet oft Verschwörungsunsinn. Ihr neuestes Thema: Die USA sollen sich in demokratische und republikanische Staaten teilen. Ihre "Nationalscheidung" triggert eine amerikanische Urangst.

In den USA stellt sich in letzter Zeit häufiger die Frage, ob man Abgeordneten wie Majorie Taylor Greene genau zuhören oder ihren Verschwörungsunsinn besser ignoriert sollte. Meistens fällt die Republikanerin mit hanebüchenem Unsinn auf, doch manchmal sind ihre Einlassungen vielleicht doch nicht so sehr aus der Luft gegriffen, wie manche es gerne hätten. Jüngstes Beispiel dafür ist etwa ihre Forderung nach einer "Nationalscheidung", auf englisch: "national divorce".