Es war schon ungewöhnlich, dass Russland nach dem Beschuss einer Militärunterkunft in Makijiwka durch die Ukraine überhaupt Opferzahlen genannt hatte. Jetzt hat Moskau diese nach oben korrigiert – und Fehler zugegeben.

Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk hat Moskau die Anzahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 nach oben korrigiert. "Die Zahl unserer toten Kameraden ist auf 89 gestiegen", sagte der General Sergej Sewrijukow in einem Video, das in der Nacht zum Mittwoch vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wurde. Unter den Trümmern des eingestürzten Gebäudes aus Stahlbeton seien weitere Leichen gefunden worden, darunter auch der stellvertretende Kommandeur. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen. Die Ukraine hatte den provisorischen Stützpunkt in der Neujahrsnacht mit dem US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer Himars beschossen.

Handyortung soll Ukraine Angriff auf Makijiwka ermöglicht haben

Sewrjukow räumte erstmals auch Fehler ein und bestätigte damit Medienberichte. Demnach war der Hauptgrund für die "Tragödie", dass die Soldaten in der Neujahrsnacht trotz eines Verbotes massenhaft ihre Mobiltelefone benutzt und damit die ukrainische Seite auf ihren Standort aufmerksam gemacht hätten. Demnach schossen die ukrainischen Streitkräfte sechs Raketen ab, von denen vier einschlugen und zwei abgefangen worden seien, hieß es.

Die Untersuchungen liefen zwar noch, aber so viel zu den Hintergründen sei schon klar, sagte Sewrjukow. "Dieser Faktor hat es dem Gegner ermöglicht, die Richtung zu bestimmen und die Koordinaten der Lage der Soldaten zu orten, um den Raketenschlag zu vollziehen." Gegenwärtig werde dafür gesorgt, dass sich das nicht wiederhole. Zudem würden die schuldigen Diensthabenden zur Verantwortung gezogen.

Die Verluste der Kremltruppen durch den Beschuss in Makijiwka (russisch: Makejewka) gehören zu den schwersten, die Russland bei einem einzigen Angriff seit seinem Überfall auf die Ukraine im vergangenen Februar erlitten hat. Kiew hatte sogar von 400 Toten und 300 Verletzten in Makijiwka gesprochen.

Der Vorfall löste in Russland Kritik an der Militärführung im Internet aus. Mehrere russische Militärkorrespondenten, deren Einfluss im Land zuletzt gewachsen ist, warfen ranghohen Militärkommandeuren vor, nicht aus früheren Fehlern gelernt zu haben. Es gab zudem Berichte, wonach die Soldaten in einem ungeschützten Gebäude und in der Nähe eines Munitionsdepots einquartiert wurden, welches bei dem Angriff explodierte.

Nach Darstellung des Ministeriumsvertreters in Moskau wurde das Himars-System, aus dem geschossen worden war, geortet und zerstört. Bei Gegenfeuer hätten die russischen Truppen im Gebiet Donezk zudem vier Himars-Abschussrampen, vier Kampffahrzeuge, über 800 Geschosse zerstört und mehr als 200 Nationalisten und ausländische Legionäre getötet. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar.

Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über folgenreiche Fehler von russischen Kommandeuren in diesem Krieg. Die ukrainische Führung betonte wiederholt, dass die "Dummheit des Feindes" es dem Militär leicht mache, Erfolge zu erzielen. Kremlchef Wladimir Putin musste in dem von ihm am 24. Februar begonnenen Einmarsch in die Ukraine schon zahlreiche Niederlagen hinnehmen.