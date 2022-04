Malcolm Nance ist Experte für Terrorismus, Extremismus und Aufstände und Autor mehrerer Bestseller. Jetzt kämpft der Amerikaner in der Ukraine gegen Russland. Dem US-Sender MSNBC erzählte er, wie es dazu kam.

Der US-Bestsellerautor und TV-Experte Malcolm Nance ist in die Ukraine gereist, um das Land im Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen. "Ich habe in der Vorkriegszeit einige Zeit hier verbracht, und als die Invasion stattfand, hatte ich Freunde in Donezk, die in der ukrainischen Armee waren und uns schrieben: 'Wir werden heute Nacht nicht überleben. Wir sind 500 Mal getroffen worden', erklärte der 61-Jährige dem US-Sender MSNBC, warum er sich der Internationalen Legion der Territorialverteidigung angeschlossen hat. "Je mehr ich von dem Krieg sah, desto mehr dachte ich: 'Ich bin fertig mit Reden. Es ist an der Zeit, zu handeln.'"

Malcolm Nance wirft Russland Vernichtungskrieg vor

Nance, der zwei Jahrzehnte lang beim Nachrichtendienst der US-Marine diente, ist geschäftsführender Direktor der US-Denkfabrik The Terror Asymmetrics Project. Er hat als Experte für Terrorismusbekämpfung für die US-Sender NBC News und MSNBC gearbeitet und mehrere Bestseller geschrieben, darunter "The Plot to Hack America" über die Versuche des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu nehmen und “The Plot to Destroy Democracy" über die "Unterminierung Amerikas und die Demontage des Westens durch Putin und seine Spione".

"Ich bin hier, um diesem Land im Kampf gegen das zu helfen, was im Grunde ein Vernichtungskrieg ist", sagte Nance. "Dies ist ein existenzieller Krieg, und Russland hat ihn zu diesen Menschen gebracht, und ermordet massenhaft Zivilisten, und es gibt Leute wie mich, die hier sind, um etwas dagegen zu tun."

Der US-Nachrichtenseite "The Daily Beast" erzählte Nance, er sei "gerührt" gewesen, als er seine Einheit das erste Mal getroffen habe. "Die Internationale Legion ist eines der bestgehüteten Geheimnisse des Landes. Das ist die Geschichte. Das waren Leute auf höherem Niveau als ich", berichtete der Navy-Veteran. "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie vielfältig diese Gruppe wirklich ist. Es ist buchstäblich eine multinationale Truppe von Männern und Frauen, die hier sind, um die Ukraine zu verteidigen." Laut MSNBC kämpfen derzeit etwa 20.000 Menschen aus 52 Ländern in der Ukraine gegen Russland.

Im Interview mit dem TV-Sender richtete Nance auch einen direkten Appell an US-Präsident Joe Biden: "Russland hat einen Vorteil auf dem Schlachtfeld und das ist die Langstreckenartillerie", erklärte der 61-Jährige. "Lassen Sie mich dem Präsidenten der Vereinigten Staaten etwas sagen: Geben Sie [der Ukraine] eine Gegenbatterie mit Langstrecken-Artillerie – mehrere Raketenabschusssysteme – um die Reichweite der Artillerie zu übertreffen. Wenn Sie das tun, stoppen Sie die Angriffe auf Zivilisten, denn das ist es, was sie mit der Artillerie tun."

Die russische Armee zerstöre zunächst die Infrastruktur und gehe dann in die Städte und töte Männer, Frauen und Kinder, berichtete Nance. Und das sei der Grund, "warum wir alle hier sind". "Wir müssen ihnen wirklich irgendwie helfen, dies zu stoppen, und so habe ich mich entschlossen, hierher zu kommen, um ihnen mit meinen Fähigkeiten zu helfen."

Quellen: MSNBC, "The Daily Beast", Malcolm Nance auf Twitter