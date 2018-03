Sie ist eins der bekanntesten Gesichter dieser "Revolution" wie einer der Sprecher auf der Bühne in Washington am Samstag sagte: Emma Gonzalez - Überlebende des Massakers an einer High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida, an der ein ehemaliger Mitschüler im Februar 17 Menschen erschossen hatte. Ihre Waffe am Samstag war ihr Schweigen. 6 Minuten 20 - so lange hatte das Blutbad an ihrer Schule gedauert. Hunderttausende, vor allem junge Leute, also die potenziellen Wähler von Morgen, waren nach Washington D.C. gekommen, um unter dem Motto "Marsch für unsere Leben", die Bedrohung durch Schusswaffengewalt anzuprangern. Und damit auch gegen den Einfluss der Waffenlobby auf die Politik zu protestieren. Angeführt wurde die vielleicht größte politische Aktion in Washington in den letzten Jahren von Schülern jener Schule aus Florida. US-Präsident Trump hingegen war nicht in der Stadt. Er zog es Medienberichten zufolge vor, am Wochenende in Florida Golf spielen zu gehen.