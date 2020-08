Klingt die Stimme von Kamala Harris wie die von Marge Simpson? Jenna Ellis, Beraterin von US-Präsident Donald Trump, ist dieser Ansicht. Die Macher der Comic-Serie "Die Simpsons" reagierten. Und klar ist: Magre ist not amused!

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

Die Zeichentrick-Familie "Die Simpsons" ist in den US-Präsidentschaftswahlkampf hineingezogen worden - und findet das offenbar gar nicht lustig.

Eine Beraterin von US-Präsident Donald Trump, Jenna Ellis, hatte die Stimme der demokratischen Vize-Kandidatin Kamala Harris in einem Tweet mit der von Marge Simpson verglichen. "Die Simpsons" reagierten auf Twitter mit einem Video-Clip, in dem sich die Mutter der Figuren Lisa, Bart und Maggie über den Vergleich beschwert. "Normalerweise mische ich mich nicht in die Politik ein", sagt Marge darin mit ihrer leicht krächzenden, knorrigen Stimme. Aber: "Lisa hat gesagt, dass sie (Jenna Ellis) das nicht als Kompliment meint."

Marge Simpson: Als "gewöhnliche Vorstadt-Hausfrau wenig geachtet"

Als "gewöhnliche Vorstadt-Hausfrau" beginne sie, sich wenig geachtet zu fühlen, fügt Marge hinzu. Das Video spielte damit auf einen Tweet von Trump von Mittwoch an, in dem er schrieb, "die Vorstadt-Hausfrau" werde bei der Wahl im November für ihn stimmen. Trump hatte damit Kritik und Rassismus-Vorwürfe auf sich gezogen, weil er seine Aussage auf ein Wohnungsbauprogramm bezog, das er beendet hatte. Die Häuser in dem unter Präsident Barack Obama gestarteten Programm werden oft von Schwarzen und Lateinamerikanern bewohnt.

Die US-Zeichentrickserie feierte dieses Jahr ihr 30. Jubiläum und nimmt alle Teile der amerikanischen Gesellschaft aufs Korn, weshalb auch immer wieder Bezüge zur Realpolitik gemacht werden. Die Simpsons sollen - überzeichnet - eine typische amerikanische Familie darstellen, halten sich aber normalerweise aus den Grabenkämpfen zwischen Demokraten und Republikanern heraus. Trotzdem gab es schon vor vielen Jahren eine Folge, in der Donald Trump als US-Präsident auftrat - seinerzeit galt das als absurder Witz.

Beraterin von Donald Trump reagiert humorvoll

Inzwischen hat die Geschichte die Satire überholt. Trump-Beraterin Ellis nahm die Repblik übrigens gelassen und mit Humor. Sie twitterte nach dem Simpsons-Video auch in Hinblick auf die hitzig geführte Debatte um die Briefwahl: "Marge wird wahrscheinlich die Demokraten wählen... per Post."