Maria Butina ist in den USA angeklagt. Die 29-Jährige soll als Agentin im Auftrag Russlands konservative Kreise in den USA infiltriert haben. Auf ihrem Facebook-Profil finden sich Hunderte Fotos, die sie seit 2012 gepostet hat. Butina zeigt sich meist mit einem natürlichen Look, also nicht stark geschminkt oder zurechtgemacht. Besonders gern posiert sie allerdings mit Waffen - wie hier beim Treffen der US-Waffenlobby NRA 2015. Oder bei Schießübungen in Prag 2013. Selbst ein Schwert zieht Butina für eines ihrer Fotos. Einmal postet sie ein Bild von sich früher und heute und gibt dazu Ernährungstipps, weil sie 33 Kilo abgenommen habe. Sport scheint ein weiteres wichtiges Thema für Butina zu sein. Verführerisch kann sie auch - genau das soll einigen Männern zum Verhängnis geworden sein.