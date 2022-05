Sehen Sie im Video: Nach russischen Angaben: 959 ukrainische Soldaten aus Asovstal-Stahlwerk haben kapituliert.









Hunderte weitere ukrainische Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol haben sich russischen Angaben zufolge ergeben. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete am Mittwoch, dass sich in den vergangenen 24 Stunden 694 Soldaten gestellt hätten. Und seit Montag hätten damit insgesamt 959 Kämpfer kapituliert, die sich über Wochen in dem Werk Asowstal verschanzt hatten, darunter seien 80 Verletzte, von denen 51 medizinische Hilfe benötigten. Sie seien in ein Krankenhaus etwa 40 km östlich von Mariupol verlegt worden, das auf russisch besetztem Gebiet liegt. Pro-russische Separatisten erklärten einem Medienbericht zufolge, dass die ukrainischen Kämpfer, vor Gericht gestellt werden sollen. Dort werde dann über das Schicksal dieser Kämpfer entschieden, sagt der Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, laut einem lokalen Medienunternehmen. Bei den Friedensgesprächen mit der Ukraine gibt es Russland zufolge derzeit keine Bewegung. Die Regierung in Kiew zeige einen absolut fehlenden Willen, die Gespräche fortzusetzen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Der russische Angriffskrieg hat Ende Februar begonnen und hält damit seit rund drei Monaten an. Die Kämpfe konzentrieren sich vor allem auf den Osten der Ukraine, ohne dass Russland nennenswerte Gebietsgewinne verzeichnen könnte. Allerdings lassen sich die Informationen aus der Region zum größten Teil nicht unabhängig überprüfen.

