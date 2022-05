Sehen Sie im Video: Letzte ukrainische Kämpfer verlassen Asvostal-Stahlwerk in Mariupol.









STORY: Mindestens sieben Busse mit ukrainischen Kämpfern verließen nach Berichten von Augenzeugen am Dienstag unter Begleitung von prorussischen Truppen das Asowstal-Stahlwerk in Mariupol. Nach Monaten erbitterter Kämpfe um Mariupol hatte die Ukraine dort ihre letzte Bastion aufgegeben. Und überlässt damit russischen Truppen die Kontrolle über die weitgehend zerstörte Hafenstadt. Das ukrainische Militär kündigte am Dienstag an, eine komplette Evakuierung des Asowstal-Werks anzustreben. Die Anlage war zum Sinnbild für den Widerstand in Mariupol geworden, weil sich dort wochenlang ukrainische Kämpfer verschanzt hatten. Nachdem zuletzt bereits Zivilisten, die dort ebenfalls ausgeharrt hatten, in Sicherheit gebracht worden waren, folgten laut der Ukraine nun mehr als 250 Kämpfer. Die Evakuierung des Stahlwerks markiert nicht nur das Ende eines der bisher verlustreichsten Kämpfe des Kriegs, sondern auch einen symbolträchtigen Verlust für die Ukraine. Die Kämpfer aus Stahlwerk in Mariupol werden nach Aussagen des russischen Präsidialamts nach internationalen Standards behandelt. Russlands Präsident Wladimir Putin habe dies zugesichert, sagt der Sprecher Dmitri Peskow. Das russische Parlament erwägt, Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments von einem möglichen Gefangenenaustausch auszunehmen. Dies seien Nazi-Verbrecher, die von derartigen Vereinbarungen ausgeschlossen werden müssten, sagte Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin am Dienstag. Das Regiment Asow war ursprünglich eine nationalistische Miliz und ging dann in die ukrainische Nationalgarde auf.

Mehr