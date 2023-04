Ganz kurz ganz laut: Gerade einmal zehn Minuten beehrte die rechte Hetzerin Marjorie Taylor Greene am Dienstag ihre eigene Pro-Trump-Demo in New York

von Yannik Schüller Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene ist eine Frau der Extreme: extrem rechts, extrem laut, extrem loyal gegenüber "ihrem" Präsidenten Donald Trump. Ob sie dabei die Grenze des Sagbaren verschiebt? Zumindest am Lautstärkeregler hat sie gedreht.

Zehn Minuten hält es Marjorie Taylor Greene unter ihresgleichen aus. Dann lässt die Republikanerin die Otto-Normal-Trumpisten im New Yorker Collect Pond zurück und klettert auf die Rückbank ihres weißen SUVs. Die 48-jährige Abgeordnete aus Georgia hatte ihre Anhängerschaft für Dienstag zur einer von der lokalen Parteijugend organisierten "Rally for Trump" aufgerufen, um "gegen die politische Verfolgung" ihres Präsidenten zu demonstrieren, der sich an diesem historischen Tag vor Gericht verantworten muss. Am Ende folgen ihrem Aufruf mehr Journalisten als Fans.