Das Schusswaffenmassaker im US-Bundesstaat Texas am Sonntag hat offenbar einen familiären Hintergrund: Der Schütze hat laut Behördenangaben seiner Schwiegermutter wiederholt mittels Text-Nachrichten gedroht. Diese Frau hat demzufolge gelegentlich die betroffene Kirche besucht. Der Mann, ein früherer Militärangehöriger, hatte während eines Gottesdienstes 26 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet und mindestens 20 weitere verletzt, von denen einige am Montag laut Behörden noch immer in Lebensgefahr schwebten. Der mutmaßliche Täter, Devin Patrick Kelley, war bereits 2012 militärgerichtlich wegen Angriffen auf Frau und Kind verurteilt worden. Anscheinend fand das aber keinen Eingang in offizielle Datenbanken, sodass Kelly sich danach weiterhin Waffen legal kaufen konnte. Der Schütze wurde nach einer Verfolgungsjagd tot in seinem Wagen aufgefunden. Laut Behörden wird noch untersucht, wie genau der Mann ums Leben kam.