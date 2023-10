Mehr als 260 Menschen kamen bei dem Musikfestival in der Nähe des Gazastreifens in Israel ums Leben, es war eines der schlimmsten Massaker während des Angriffs der Hamas. Nun werden die Opfer begraben – und das Land fragt sich, wie es damit jemals fertigwerden soll.

Auf dem Friedhof Kiryat Shaul im Norden von Tel Aviv stehen hunderte Menschen, junge Leute mit dunklen Sonnenbrillen, alte Frauen am Krückstock, Soldaten mit Sturmgewehr am Riemen und Tränen in den Augen. Sie sind da, um Liam zu verabschieden, einen jungen Mann, dem das Leben genommen wurde, als er es feiern wollte.