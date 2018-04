Im Zuge der Debatten um die richtige Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien, berief die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag ihr Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen. Um einer britischen Beteiligung an einem möglichen Militärschlag seitens der USA zuzustimmen, benötigt sie nicht die Zustimmung des Parlaments. Seit einer Beteiligung am Irak-Krieg 2003 besteht jedoch ein nicht-verbindliches Abkommen, diese dennoch einzuholen. In der Nacht zum Freitag teilte Mays Büro mit, dass die Premierministerin mit US-Präsident Donald Trump darin übereinstimme, keine weiteren Chemiewaffeneinsätze in Syrien zulassen zu wollen. Man wolle weiter eng an einer globalen Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgas-Angriff zusammenarbeiten.