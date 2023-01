Sehen Sie im Video: Neuer Sprecher des US-Repräsentantenhauses – Kevin McCarthy übersteht erste Bewährungsprobe.













STORY: Der Republikaner Kevin McCarthy hat am Montag in Washington die erste Bewährungsprobe als neuer Sprecher des US-Repräsentantenhauses bestanden. Dort wurde die neue Geschäftsordnung verabschiedet. Zuvor war es unklar gewesen, ob eine Mehrheit für das Regelwerk zustande kommen würde. Denn es enthält massive Zugeständnisse an McCarthys parteiinterne Gegner. Am Ende stimmten allerdings 220 für die neuen Regeln, 213 dagegen: Das waren alle 212 demokratischen Abgeordneten plus ein Republikaner. Der 57-jährige McCarthy war erst kürzlich, in der Nacht zum Samstag, im 15. Wahlgang zum Vorsitzenden der Parlamentskammer gewählt worden, nachdem ihm diverse republikanische Parteikollegen in den vorherigen Durchgängen ihre Stimme verweigert hatten und er die nötige Mehrheit deshalb immer wieder verfehlt hatte. Beobachter sprachen von einer Demütigung von historischer Dimension für den Republikaner. Denn seit dem 19. Jahrhundert hatten die Abgeordneten im Repräsentantenhaus nicht mehr so viele Anläufe gebraucht, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen.

