von Leonie Scheuble Eine republikanische Partei, die sich gegenseitig zerfleischt, ein bis auf die Knochen blamierter Kevin McCarthy und ein unverhoffter Gewinner – der erste Tag im neuen US-Kongress endet im historischen Chaos.

Was ein Tag der Machtdemonstration für die Republikaner werden sollte, wurde am Dienstag im US-Kongress zu einer historischen Blamage. Nachdem die Konservativen über Wochen großspurig angekündigt hatten, den Demokraten wortwörtlich zu zeigen, wer nun den Hammer in der Hand hält, scheiterte die Mehrheitsfraktion prompt an ihrer ersten Aufgabe: der Wahl des "Speaker of the House", des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses.

Ein Fraktionschef mit heruntergelassenen Hosen, eine republikanische Partei, die nicht in der Lage ist, die Kontrolle zu übernehmen, und ein unverhoffter Gewinner – das sind die Ergebnisse nach dem historischen ersten Chaostag im 118. US-Kongress.