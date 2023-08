Schweizer Alpinarzt Urs Hefti: "Was am K2 geschah, ist inakzeptabel"

Ein pakistanischer Sherpa liegt im Sterben – und die zahlenden Bergtouristen, die auf den K2 wollen, gehen einfach vorbei. Wie kann das passieren? Hätte der Mann gerettet werden können? Der Schweizer Arzt Urs Hefti, erfahren in Rettungen aus der Todeszone, ordnet das Geschehen ein. Interview: Benjamin Steffen

Nach einem Sturz ist ein junger Bergträger Ende Juli während einer Expedition auf dem K2 verstorben. Er soll auf 8200 Metern von anderen Bergsteigern ignoriert und zum Sterben liegen gelassen worden sein. Das Drama erschüttert die Bergsteiger-Szene. Der Schweizer Arzt Urs Hefti führte selber schon Expeditionen und Rettungen in extremen Höhen durch.

Was dachten Sie, als Sie von dem Drama am K2 hörten?

Spontan dachte ich, es sei eine tägliche Schlagzeile aus der Saison in den hohen Bergen. Wenn man es nüchtern betrachtet und Aussagen liest von Bergsteigern, die an Ort waren, fragt man sich schon: Was soll das? Ist es ein Problem? Ja oder nein?