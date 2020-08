Sehen Sie im Video: First Lady Melania Trump – "Wir brauchen meinen Ehemann als Präsident"









Am zweiten Tag des Parteitags der Republikaner hat sich First Lady Melania Trump für die Wiederwahl ihres Mannes starkgemacht. Die Präsidentengattin sprach am Mittwoch auf dem ansonsten weitgehend virtuellen Parteitag aus dem Rosengarten des Weißen Hauses: "Mit meinem Mann haben Sie einen Präsidenten, der nicht aufhören wird, für Sie und Ihre Familien zu kämpfen. Ich sehe, wie hart er Tag und Nacht arbeitet. Und trotz der beispiellosen Angriffe der Medien und der Opposition wird er nicht aufgeben. Wenn Sie ihm sagen, dass es nicht geht, arbeitet er sogar noch härter." Auf dem Parteitag der Republikaner haben neben der First Lady auch andere Familienmitglieder von Trump für den Präsidenten geworben.

Mehr