Melania Trump, Ehefrau des US-Präsidenten ist am Dienstag in Ghana, ihrer ersten Station der siebtägigen Soloreise, also erstmals ohne Ehegatten im Ausland, angekommen. Nach der Landung wurde sie von Ghanas First Lady Rebecca Akufo-Addo begrüsst und empfangen. Hintergrund des Besuchs der First Lady sollen vor allem Gespräche über die Belange von Kindern auf dem Kontinent sein. Sie will unter anderem Kinderheimen und Kinderkrankenhäusern eine Visite abstatten. Neben Ghana wird die 48-jährige gebürtige Slowenin und Mutter des 12-jährigen Barron Trump auch Malawi, Kenia und Ägypten bereisen.