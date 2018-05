Die First Lady der USA, Melania Trump, befindet sich laut Medienberichten in einer Klinik. Frau Trump habe sich demzufolge am Montag einem Eingriff an den Nieren unterziehen müssen. Sie wird laut ihrem Büro einige Tage im Krankenhaus bleiben. Die Mitteilung aus dem Weißen Haus nutzte den Ausdruck "gutartig" für den Anlass der Operation, nannte aber keine weiteren Einzelheiten. US-Präsident Donald Trump flog am Nachmittag mit dem Hubschrauber zu der Klinik, um seine Frau zu besuchen, Er meldete per Twitter, der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Melania ist seine dritte Ehefrau. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.