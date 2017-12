Ganz so schnell ist es in Wirklichkeit natürlich nicht gegangen, als Arbeiter am Mittwoch die große Magnolie vor dem Weißen Haus zurückgeschnitten haben. Es handelt sich nicht um irgendeinen Baum, sondern um ein Exemplar, das von US-Präsident Andrew Jackson gepflanzt worden sein soll, und zwar bereits im 19. Jahrhundert. Seit Jahrzehnten wird versucht, das historische Gewächs zu erhalten, das allerdings altersbedingte Schwäche- und Verschleißerscheinungen aufweist. Und so musste ein großer Teil der sogenannten Jackson-Magnolie weichen, das hatte die amerikanische First Lady Melania Trump gemeinsam mit Experten beschlossen. Angeblich pflanzte Präsident Jackson die Magnolie im Jahr 1829 als Andenken an seine verstorbene Ehefrau.