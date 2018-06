Die Präsidentengattin wollte mit ihrem Besuch in einem Aufnahmezentrum für Kinder von illegalen Einwanderern an der US-mexikanischen Grenze eigentlich die Wogen im Land glätten. Doch das Statement, was auf ihrer Jacke steht als sie sich auf den Weg dorthin macht, symbolisiert alles anderes als ernstzunehmende Anteilnahme.