Eine rhetorische Kluft in der First Family:

Melania Trump spricht den Opfer der Schießerei in Parkland, Florida, ihr Beileid aus.

Vor einer Versammlung von Ehepartnern der US-Gouverneure unterstützt die First Lady die wachsende Schülerbewegung gegen Waffen.







"Bevor anfange, will ich momentan an die Schießerei in Florida reflektieren. Unsere Gedanken und Gebete sind noch bei allen, die von diesem sinnlosen Angriff betroffen wurden. Ich kann mir als Elternteil die Trauer und Tragödie davon nicht vorstellen. Ich hoffe – und ich weiß, dass wir uns fragen, wie wir helfen können. In meinem Jahr als First Lady habe ich gelernt, dass man oft nach einer Tragödie die Stärke und Belastbarkeit des menschlichen Geistes erkennt. Ich bin ermutigt, dass Schüler im ganzen Land sich äußern und einen Umbruch herbeiführen. Die sind unsere Zukunft und sie verdienen eine Stimme. Ich weiß, Sie sehen das auch in Ihren Bundesstaaten und Gebieten, und ich glaube, dass wir zusammen positive Änderung für unsere Kinder bewirken und sie auf ihre Zukunft vorbereiten können."