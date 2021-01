O-Ton Melania Trump:"It has been the greatest honor of my life to serve as First Lady of the United States ."Die scheidende First Lady Melania Trump hat sich kurz vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump in einer Abschiedsbotschaft an die Amerikaner gewandt.In ihrer fast siebenminütigen Rede warnte sie unter anderem vor der Corona-Pandemie und rief die Amerikaner zur Einheit auf.O-Ton Melania Trump:"As the world continues to confront the COVID-19 pandemic, I thank all the nurses, doctors, healthcare professionals, manufacturing workers, truck drivers, and so many others who are working to save lives.""Together, as one national family, we can continue to be the light of hope for future generations and carry on America’s legacy of raising our nation to greater heights through our spirit of courage, goodness and faith."Ohne weiteren Kontext sprach sie sich gegen Gewalt aus:O-Ton Melania Trump:"Be passionate in everything you do but always remember that violence is never the answer and will never be justified."Damit dürfte sie auf die Erstürmung des Kapitols durch Donald Trumps Anhänger vor knapp zwei Wochen anspielen. Kritiker werfen Trump vor, seine Unterstützer aufgestachelt zu haben.Nach einer am Sonntag veröffentlichten CNN-Umfrage liegen die Zustimmungswerte für Melania Trump nur noch bei 42 Prozent.