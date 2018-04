Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Wir sind stolz darauf, heute der zweitgrößte Truppensteller in der NATO zu sein. Wir haben hier in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Aus der Perspektive des Präsidenten vielleicht nicht schnell genug, ich sage als Bundeskanzlerin trotzdem wichtige Schritte getan und diese Schritte werden wir weiter tun müssen. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass, wenn Konflikte vor unserer Haustür stattfinden, dass dann andere einspringen werden und wir keinen Beitrag leisten müssen. (...) Und deswegen empfinde ich es nicht so, dass wir da uns beklagen müssten, sondern wir müssen lernen, als großes und ökonomisch erfolgreiches Land, das sagt ja auch der Präsident, ökonomisch seid ihr erfolgreich, aber militärische und politisch wollt ihr nicht so viel tun, müssen wir lernen, unsere Rolle zu spielen, und dort, wo es auch mal Meinungsverschiedenheiten gibt, wird man unter Freunden die auch besprechen können."