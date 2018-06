Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz dringt im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes auf rasche Entscheidungen in der Asylpolitik. Man wolle Brückenbauer sein innerhalb der Europäischen Union, um die Migrationsfrage endlich zu lösen oder zumindest einen ordentlichen Fortschritt zu erzielen, sagte Kurz, der auch Parteichef der konservativen Volkspartei (ÖVP) ist, am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Linz. O-Ton: "Ich hoffe sehr, dass es unseren deutschen Nachbarn gelingt, eine gemeinsame Linie der Bundesregierung festzulegen. Das ist in unser aller Interesse, dass es im größten Land der Europäischen Union, im stärksten Land der Europäischen Union auch eine gemeinsame Linie gibt, hoffentlich auch eine gemeinsame Linie in die richtige Richtung. Für den gemeinsamen Außengrenzschutz, gegen illegale Migration." Rückendeckung erhielt Kurz durch Ministerpräsident Markus Söder von der CSU aus Bayern, der betonte, ebenfalls Druck machen zu wollen. O-Ton: "Wir haben das gemeinschaftlich getragene Interesse dass wir in Europa eine Veränderung und Wende in der Zuwanderungspolitik brauchen. Die Situation wie 2015 darf sich in keinster Weise wiederholen. Wenn man das aber nicht will, dann muss man geschlossen und entschlossen auch etwas ändern. Darum unterstützen wir sehr die Bemühungen, und Österreich rückt jetzt ganz besonders in den Fokus im nächsten halben Jahr. Ich glaube, dass da Österreich eine Schlüsselrolle in Europa zukommt, und wir unterstützen das nicht nur als Freunde, sondern sind auch inhaltlich überzeugt, tatsächlich den Schutz Europas zu verstärken, den Außengrenzenschutz deutlich auszubauen." Die "Betriebsamkeit", innerhalb einer Woche zwei EU-Gipfel einzuberufen, gehe "sehr stark auf die Entschlossenheit Bayerns zurück". Die Ergebnisse müsse man nun aber abwarten, sagte Söder. Kurz sagte, er wolle sich während des EU-Vorsitzes von Österreich ab 1. Juli vor allem dafür starkmachen, dass es zu einer EU-weiten Lösung beim Thema Außengrenzschutz komme. Unter anderem brauche es sichere Schutzzonen in Nordafrika.