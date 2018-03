Deutschland und Frankreich wollen als Reaktion auf die Steuersenkungen von US-Präsident Donald Trump ihre gemeinsamen Steuerpläne forcieren. Fortschritte erhoffe man sich schon bis Ende des Jahres. Dies kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an. "Wir haben uns entschlossen - mit mehr Nachdruck als in der Vergangenheit - das Projekt 'Gemeinsame Unternehmenssteuer mit Frankreich' voranzutreiben, und auch das gerade mit Blick auf die Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wenn wir überlegen, wie wir auch eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuern zwischen Frankreich und Deutschland entwickeln, werden auch die Realitäten, die wir jetzt in Amerika vorfinden, da eingehen." Trump hatte Ende des vergangenen Jahres eine umfassende Steuerreform durchgesetzt, deren Kern die Senkung der Unternehmenssteuersätze ist. Damit verbessert sich die Attraktivität der USA als Wirtschafts- und Investitionsstandort.