Er will auspacken. Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump Michael Cohen wird am Mittwoch vor dem Kongress aussagen. Seine Worte werden live vom Fernsehen übertragen. Die Erwartungen sind hoch. Nach Informationen der "New York Times" wird Cohen schwere Vorwürfe gegen Trump erheben. In seinem Eingangsstatement werde er den Präsidenten als "Lügner und Betrüger" bezeichnen, hieß es. Cohen hatte schon am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des Senats ausgesagt, jedoch hinter verschlossenen Türen. Über den konkreten Inhalt seiner Aussagen gab es nach der Anhörung keine Angaben. Cohen selbst äußerte sich zufrieden über die Befragung. Er habe die Gelegenheit bekommen Dinge geradezurücken und die Wahrheit zu sagen: "Ich freue mich auf morgen, wenn ich mit meinen Worten dem amerikanischen Volk meine Geschichte erzählen kann. Und die Amerikaner darüber entscheiden können, wer die Wahrheit erzählt." Im Dezember war Cohen von einem New Yorker Gericht zu einer dreijährigen Haft verurteilt worden. Er hatte sich schuldig bekannt, den Geheimdienstausschuss des US-Senats belogen zu haben und Verstöße gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung begangen zu haben. Dabei ging es unter anderem um Zahlungen an eine Pornodarstellerin, die nach eigenen Angaben eine Affäre mit Trump hatte. Cohen gilt als wichtige Figur in der Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller über mögliche Geheimabsprachen des Trump-Lagers mit Russland im US-Wahlkampf 2016. Der Anwalt hat sich mit Trump überworfen und kooperiert nun mit Mueller.